अब इमरान खान ने खुद किया खुलासा, 'मुजाहिद्दीन को दी थी ट्रेनिंग, खर्च किए थे सात लाख करोड़'

इस्लामाबाद। पाकिस्तान आतंक के मुद्दे वैश्विक स्तर पर जलील होने के बाद अब खुद ही एक-एक कर अपने राज खोल रहा है। गुरुवार को पाकिस्तान के गृहमंत्री ने खुलासा किया था कि आतंकी पाकिस्तान सरकार के इशारों पर काम करते हैं। इसके बाद अब खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने आतंक को लेकर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा किया है।

सात लाख करोड़ रुपये भी फूंके

इमरान खान ने कबूल किया है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ आतंकी संगठन मुजाहिद्दीन को ट्रेनिंग दी है, बल्कि उनपर अपनी अर्थव्यवस्था के 100 बिलियन डॉलर यानी लगभग सात लाख करोड़ रुपये भी फूंके हैं। हालांकि, इमरान ने इस बात को बेहद शातिर तरीके से कबूल की है। उनका कहना है कि पाक से प्रशिक्षित हुए मुजाहिद्दीन ने सोवियत के खिलाफ जिहाद किया था। इन्हें अमरीका के CIA से फंडिंग मिलती थी।

Pakistani PM Imran Khan: We lost 70,000 people, we lost over a 100 billion dollars to the economy. In the end, we were blamed for the Americans not succeeding in Afghanistan. I felt it was very unfair on Pakistan. (3/3)