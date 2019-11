कश्मीर में 'इजरायली मॉडल' लागू करने की बात से तिलमिलाए इमरान खान, कहा- भारत का कदम फासीवादी

इस्लामाबाद। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद बौखलाए पाकिस्तान को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। दरअसल, अमरीका स्थित भारतीय महावाणिज्य दूत ने एक बयान देते हुए कहा कि कश्मीर में भारत को 'इजरायल मॉडल’ अपनाना चाहिए और कश्मीरी पंडितों को बसाना चाहिए। इस बयान को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तिलमिला उठे और आपत्ति जताई है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, न्यूयार्क में भारतीय महावाणिज्य दूत संदीप चक्रवर्ती ने कश्मीरी हिंदुओं के एक कार्यक्रम में कहा कि जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा हालात सुधरेंगे और कश्मीरी पंडितों की वहां वापसी होगी।

उन्होंने कहा कि भारत को कश्मीर में 'इजरायल मॉडल' को अपनाना चाहिए। जो काम इजरायली कर सकते हैं, वह हम भारतीय क्यों नहीं कर सकते।

Shows the fascist mindset of the Indian govt's RSS ideology that has continued the siege of IOJK for over 100 days, subjecting Kashmiris to the worst violation of their human rights while the powerful countries remain silent bec of their trading interests. https://t.co/ESZiaVp563