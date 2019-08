राजनाथ सिंह के बयान से खौफजदा पाक! लगाई दुनिया से भारत के परमाणु हथियारों पर नजर रखने की गुहार

इस्लामाबाद। जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 के हटने के बाद से पाकिस्तान इस फैसले को लेकर तिलमिला चुका है। कश्मीर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करना पाकिस्तान की गलती थी, लेकिन UNSC में मिली करारी हार के बाद भी उसने अपने अपनी गलती से सबक नहीं लिया है। कश्मीर मुद्दे पर ही पाक ने अब एक अलग राग छेड़ा है।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अब भारतीय परमाणु को लेकर दुनिया में ढिंढोरा पीटना शुरू किया है। सिलसिलेवार ट्वीट में इमरान ने भारत के परमाणु खजाने को लेकर खतरा जाहिर किया है।

भारत के परमाणु हथियार पर निगरानी की अपील

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय समुदायों से भारत के परमाणु हथियार पर निगरानी रखने की अपील की है। बता दें कि इमरान का ट्वीट भारतीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने परमाणु हथियार पर 'नो फर्स्ट यूज' की नीति पर दोबारा विचार करने की बात कही थी।

The World must also seriously consider the safety & security of India's nuclear arsenal in the control of the fascist, racist Hindu Supremacist Modi Govt. This is an issue that impacts not just the region but the world. — Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 18, 2019

इस बयान से घबराया पाकिस्तान

रक्षा मंत्री के इस बयान से बौखलाए इमरान खान ने ट्वीट में लिखा, 'भारत के परमाणु हथियार हिंदू वर्चस्ववादी फासिस्ट मोदी सरकार के नियंत्रण में हैं। इसकी सुरक्षा पर दुनिया गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसका प्रभाव केवल इस क्षेत्र में सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा।'

मोदी सरकार पर साधा निशाना

आपको बता दें कि इस ट्वीट से पहले भी इमरान ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार पर निशाना साधते हुए कई और पोस्ट भी किए। ट्वीट में इमरान ने लिखा, 'भारत ठीक वैसे ही कट्टर हिंदू विचारधारा के कब्जे में है, जैसे वर्षों पहले नाजियों के हाथ में जर्मनी हुआ करता था।' इमरान ने आरोप लगाया कि,'दो हफ्ते कश्मीर में 90 लाख कश्मीरियों को 'डिटेंशन' में रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र को वहां जांच के लिए टीम भेजनी चाहिए।'

India has been captured, as Germany had been captured by Nazis, by a fascist, racist Hindu Supremacist ideology & leadership.This threatens 9m Kashmiris under siege in IOK for over 2 weeks which shd have sent alarm bells ringing across the world with UN Observers being sent there — Imran Khan (@ImranKhanPTI) August 18, 2019

इमरान खान ने ट्वीट में लिखा कि मोदी सरकार की नीतियां पाकिस्तान ही नहीं भारतीय अल्पसंख्यकों और गांधी-नेहरू के भारत के लिए भी खतरा है। इमरान खान ने कहा 'दुनिया को बोतल से बाहर आए इस जिन्न पर नजर रखनी चाहिए।'