CAA को लेकर इमरान खान ने फैलाया प्रोपेगैंडा, भारत के खिलाफ किए सिलसिलेवार ट्वीट

इस्लामाबाद। भारत के हर फैसले पर ऐतराज जताने और दुष्प्रचार करने वाले पाकिस्तान ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भी अपना सिलसिला जारी रखा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने CAA को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। एक प्रोपेगैंडा फैलाने की कोशिश में इमरान खान ने कहा कि भारत में इस एक्ट के खिलाफ जारी विरोध के चलते पाकिस्तान पर खतरा मंडरा रहा है।

सिलसिलेवार ट्वीट कर इमरान ने फैलाया डर

इमरान खान ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा, 'भारतीय सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने अलर्ट जारी किया है कि नियंत्रण रेखा (LoC) पर हालात खराब हो सकते हैं। अब पाकिस्तान को इस बात का डर है कि भारत, हमारे खिलाफ False flag operation चला सकता है।' इसके अलावा इमरान ने कई अन्य ट्वीट किए।

At the same time the siege by Indian Occupation forces in IOJK continues & a bloodbath can be expected when it is lifted. As these protests are increasing, threat to Pak from India is also increasing. Indian Army Chief's statement adds to our concerns of a False Flag ooperation

फिर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का मुंह तांक रहे इमरान

इमरान ने अगले ट्वीट में लिखा, 'जैसे-जैसे भारत में CAA के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ रहे हैं, भारत से पाक के लिए खतरा भी बढ़ रहा है। भारतीय सेना प्रमुख का बयान हमारी चिंताओं और False flag operation को जोड़ता है।' पाक पीएम खान ने आगे कहा, 'मैं अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अगर भारत की तरफ से ऐसा कोई ऑपरेशन चलाया जाता है तो पाकिस्तान के पास जवाब देने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचेगा।'

I have been warning the int community of this for some time & am reiterating again: if India does such an operation to divert attention from its domestic chaos plus whip up war hysteria to mobilise Hindu nationalism, Pak will have no option but to give a befitting response.