'बीबीसी जैसा' अंग्रेजी चैनल खोलने की योजना में इमरान खान, ट्विटर पर बताई प्लानिंग

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने हाल ही में एक टीवी चैनल शुरू करने का ऐलान किया था। उन्होंने बताया था कि इसका मकसद इस्लामोफोबिया को दूर करना है। अब इमरान ने इसको लेकर और अधिक जानकारी साझा की है। बता दें कि इस्लाम को लेकर गलत धारणाओं को दूर करने और चुनौतियों से निपटने के लिए पाकिस्तान, तुर्की और मलेशिया संयुक्त रूप से टीवी चैनल शुरू करने की योजना में हैं।

इमरान खान ने बैठक की तस्वीर की साझा

इस संबंध में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगन और उनके मलेशियाई समकक्ष महाथिर मोहम्मद के साथ पिछले हफ्ते न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर एक बैठक की थी। पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, खान ने इसी बैठक की एक तस्वीर ट्विटर पर साझा की। इस बैठक में तीनों नेताओं ने टीवी चैनल शुरू करने का फैसला लिया।

Our meeting in which we decided to set up a BBC type English language TV Channel that, apart from highlighting Muslim issues, will also fight Islamophobia. pic.twitter.com/GA6o15oJFH