इमरान खान ने फिर अलापा 'कश्मीर राग', कहा- पाबंदी हटते ही होगा खूनखराबा

इस्लामाबाद। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद बौखलाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हर दिन भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और कश्मीरियों को भड़काने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन वे अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं।

अब शुक्रवार को एक बार फिर से कश्मीर मुद्दे पर भड़काऊ बयानबाजी की है। हमेशा हिंसा और जिहाद की बात करने वाले इमरान ने एक बार फिर से 'कश्मीर में खूनखराबे की आशंका' जताई है।

कश्मीर विवाद पर पाक की नई चाल, अमरीका से कहा- वार्ता के लिए भारत को मनाएं

पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द किए जाने के '75 दिन पूरे होने के अवसर पर' इमरान ने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए कश्मीर की स्थिति पर अपनी सोच के हिसाब से बात रखी।

उन्होंने लिखा कि कश्मीर में घेराबंदी की गई है और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का डर है कि कश्मीर में घेराबंदी के हटते ही वहां खूनखराबा होगा। बता दें कि कश्मीर में कहीं भी घेराबंदी नहीं की गई है, लेकिन इमरान ने झूठ का सहारा लेते हुए अपने ट्वीट में इसका जिक्र किया है।

As the world watches the worst violation of human rights in IOJK, Modi is now fearful because he knows the moment the siege is lifted there will be a bloodbath - which would be the only way to subdue the Kashmiri people.