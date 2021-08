India China Border Tension: पूर्वी लद्दाख के गोगरा पेट्रोलिंग प्वाइंट-17A से पीछे हटीं भारत-चीन की सेनाएं

नई दिल्ली। भारत-चीन में बीते कई महीनों से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी विवाद के बीच कुछ मुद्दों पर सहमति बन रही है। पूर्वी लद्दाख के गोगरा पेट्रोलिंग प्वाइंट से दोनों देशों की सेनाएं अब पीछे हट गई हैं और पूर्ववर्ती स्थिति में चली गई हैं। बीते सप्ताह के आखिर में भारत-चीन की सेनाओं के बीच कोर कमांडर स्तर की हुई 12वें दौर की वार्ता के बाद अब यह कदम उठाया गया है।

दोनों देशों के बीच गोगरा से सेना के हटाने को लेकर सहमति बनी थी। शुक्रवार को भारतीय सेना की ओर से यह जानकारी दी गई है। सेना की ओर से बताया गया है कि भारत-चीन के बीच बीते शनिवार को 12वें दौर की सैन्य वार्ता के परिणामस्वरूप अब दोनों देशों ने पूर्वी लद्दाख में गोगरा इलाके से अपनी सैनाएं हटा ली हैं। दोनों देशों ने इस इलाके में बने अस्थायी ढांचों को भी नष्ट कर दिया है। सेना ने कहा, ‘गोगरा पोस्ट से 4-5 अगस्त को दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटीं। दोनों पक्ष अब अपने-अपने स्थायी ठिकानों में हैं।

सेना ने आगे बताया है कि दोनों पक्षों की तरफ बनाए गए सभी अस्थायी ढांचे और इससे संबंधित अन्य बुनियादी ढांचे को ध्वस्त कर दिया है। दोनों देशों ने आपस में इसकी पुष्टि भी की है। दोनों पक्षों द्वारा क्षेत्र में लैंडफॉर्म (जमीन का एक प्राकृतिक रूप) को बहाल कर दिया गया है, जैसा कि गतिरोध शुरू होने से पहले था। दोनों पक्षों में यह भी सहमति बनी है कि नियमों का पालन करते हुए एक-दूसरे का सम्मान किया जाएगा और बिना किसी बातचीत के पूर्ववर्ती यथास्थिति को एकतरफा नहीं बदला जाएगा।

All temporary structures and other allied infrastructure created in the area by both sides have been dismantled and mutually verified. The landform in the area has been restored by both sides to pre-stand off period: Indian Army — ANI (@ANI) August 6, 2021

With this one more sensitive area of face-off has been resolved. Both sides have expressed commitment to take the talks forward and resolve the remaining issues along the LAC in the Western Sector: Indian Army — ANI (@ANI) August 6, 2021