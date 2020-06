India-China Face Off: अपने ही जाल में फंसा चीन! ताइवान, Hong Kong ने किया भारत का समर्थन

ताइपे। कोरोना वायरस ( Coronavirus ) को लेकर दुनिया के आरोपों और सवालों से जूझते चीन ने ध्यान भटकाने के लिए पड़ोसी देशों के साथ सीमा पर तनाव बढ़ा दिया है। इसी कड़ी में चीन ने बीते कई दिनों से लद्दाख सीमा पर अपनी गतिविधियां बढ़ा दी थी और अब बीते सोमवार को गलवान घाटी में बीते 45 साल में पहली बार भारत-चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई।

दोनों पक्षों की ओर से झड़प इतनी हिंसक थी कि भारत के 20 जवान शहीद हो गए, वहीं चीन के भी 43 सैनिकों के मारे जाने की बात कही गई है। हालांकि चीन ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की। इधर अमरीकी खुफिया ऐजेंसियों ने बताया है कि इस हिंसक झड़प में चीन के 35 सैनिक मारे गए हैं।

India-China Face Off: भारत-चीन टकराव से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल, विदेशी मीडिया पर ये रही प्रतिक्रियाएं

इधर चीन के इस हरकत को लेकर दुनिया भर में आवाजें उठने लगी है। चूंकि चीन अपने पड़ोसी देशों के साथ लगातार विवाद बढ़ा रहा है। ऐसे में भारत के समर्थन में दुनिया के लोग आ रहे हैं। चीनी नक्शे में दिखने वाला ताइवान और हांगकांग के लोगों ने भारत का समर्थन किया है।

इसके लिए बकायदा सोशल मीडिया पर लोग खुलकर भारत के प्रति अपना समर्थन जता रहे हैं। बता दें कि हांगकांग और ताइवान खुद को चीन से अलग मानता है, लेकिन चीन इन दोनों क्षेत्रों को अपना बताता है। यही कारण है कि हालिया दिनों में इन दोंनों जगहों पर चीन ने हस्तक्षेप बढ़ा दिया है।

सोशल मीडिया पर लोगों ने जताया भारत का समर्थन

आपको बता दें कि ताइवान और हांगकांग के लोगों ने सोशल मीडिया ( Social Media ) के जरिए भारत के प्रति अपना समर्थन जताया है। ट्विटर और lihkg में भारी संख्या में ताइवान ( Taiwan ) और हांगकांग ( Hong Kong ) के लोगों ने अपने समर्थन का इजहार किया है।

ताइवान न्यूज ( Taiwan News ) ने वहां की सोशल मीडिया lihkg पर वायरस एक तस्वीर को फोटो ऑफ द डे ( Photo Of The Day ) बताते हुए ट्वीट किया है। इसमें दिखाया गया है कि भगवान श्रीराम ड्रैगन को बाणों से मार रहे हैं।

Photo of the Day: India's Rama takes on China's dragon https://t.co/7jbcXqgmxq pic.twitter.com/hC7DRGCDR2 — Taiwan News (@TaiwanNews886) June 17, 2020

I, as a Hongkonger, support the people of #India!! And I believe my fellow #HKers would also be by your side. ♥️ Please forgive my poor Photoshop skills🙏#HKstandswithIndia pic.twitter.com/X9oe6LaZdq — HoSaiLei🇺🇸🇬🇧🇧🇪🇯🇵🇮🇳 (@hkbhkese) June 17, 2020

वहीं हांगकांग के रहने वाले HoSaiLei नाम के एक शख्स ने ट्विटर पर लिखा- मैं हांगकांग के एक नागरिक के रूप में भारत के लोगों का समर्थन करता हूं और मुझे विश्वास है कि मेरे साथी भी आपकी तरफ से होंगे। वहीं mikhailhkmy नाम के एक अन्य यूजर ने हांगकांग में भारतीय सेना की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- 'वी सैल्यूट यू'।

हांगकांग के ही रहने वाली Fiona ने लिखा- आपराधिक चीनी शासन के खिलाफ लड़ने में भारत का समर्थन करें। चीनी नेता ठग और अपराधी हैं। हांगकांग के लोग यह जानते हैं और ताइवान को भी पता है। पूरी निया भी ये सब जानती है।

India-China border dispute : हिंसक झड़प के बाद तनाव, केंद्र ने आर्मी को खुली छूट दी

आपको बता दें चीन ने अभी हाल ही में हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का पास किया है। इसको लेकर काफी विरोध-प्रदर्शन हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ ताइवान को अपने में मिलाने के लिए चीन लगातार सैन्य कार्रवाई करने की चेतावनी देता रहता है। ऐसे में दोनों देशों के लोग चीन के अमानवीय कार्रवाई और धमकियों से परेशान हैं।