UNHRC में भारत का पाक को जवाब, 'कश्मीर का लालच छोड़ें, वो हमारा था और हमेशा रहेगा'

संयुक्त राष्ट्र। जम्मू-कश्मीर पर पाकिस्तान (Pakistan) दुष्प्रचार करने से बाज नहीं आता। कई बार लताड़ लगाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतें जारी रखे हुए है। अब इस मुद्दे भारत ने स्विटजरलैंड (Switzerland) के जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 43वें सत्र में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रथम सचिव विमर्श आर्यन (Vimarsh Aryan) ने पाकिस्तान के बयानों को जवाब देने के लिए भारत के प्रतिक्रिया का अधिकार का प्रयोग किया।

#WATCH Vimarsh Aryan, First Secretary, Ministry of External Affairs, exercises India's Right of Reply (RoR) in response to Pakistan at the 43rd Session of the United Nations Human Rights Council (UNHRC) underway in Geneva, Switzerland. pic.twitter.com/DfxDxdSfdg