India Nepal Tension: बिहार सीमा पर नेपाल पुलिस ने तीन भारतीय युवकों पर चलाई गोली, एक की हालत गंभीर

किशनगंज। भारत नेपाल ( India Nepal Tension ) के बीच शुरू हुआ विवाद अब सीमावर्ती इलाकों पर रहने वाले आम नागरिकों पर पड़ने लगा है। इतना ही नहीं, यह विवाद अब हिंसा का रूप अख्तियार करते जा रहा है। दरअसल, बिहार के किशनगंज जिले ( Kishanganj Distric ) के टेढ़ागाछ प्रखंड के फतेहपुर के पास भारत-नेपाल सीमा ( India Nepal Border ) पर शनिवार की रात नेपाल पुलिस ने तीन भारतीय नागरिकों पर फायरिंग ( Nepal Police Shot On indian ) कर दी।

इस फायरिंग में एक युवक बुरी तरह से घायल हो गया। घायल युवक को इलाज के लिए तत्काल नदजीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

अभी तक जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक, घायल युवक की पहचान जितेन्द्र कुमार सिंह के रूप में हुई है। जितेंद्र खनियाबाद पंचायत के माफी टोला का रहने वाला है। जब जितेंद्र के घायल होने की खबर मिली तो स्थानीय ग्रामीण उसे फौरन इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ( Primary Health Centre ) टेढ़ागाछ लेकर आए जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया। फिलहाल, जितेंद्र का इलाज पूर्णिया में चल रहा है जहां उसकी की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।

One Indian injured after Nepal Police shot at three Indian men near India-Nepal border in Kishanganj. Injured shifted to hospital. Investigation underway: SP Kishanganj, Bihar