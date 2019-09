भूटान में भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश, दो पायलट शहीद

थिम्पू। भूटान में शुक्रवार को भारतीय सेना का एक विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में भारतीय वायुसेना का एक पायलट शहीद हो गया। साथ ही भूटान सेना का भी एक पायलट शहीद हो गया।

शुरूआती जानकारी के मुताबिक, भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। फिलहाल इस हादसे के बाद अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं और जांच कर रहे हैं। सहायता के लिए भारतीय वायु सेना और सेना के हेलीकॉप्टर एसएआर को भी भेज दिया गया है।

भारतीय सेना के प्रवक्ता अमन आनंद ने कहा कि ग्राउंड सर्च एंड रेस्क्यू (SAR) ऑपरेशन को तुरंत योंगफुला से शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि यह हादसा दोपहर के करीब एक बजे भूटान के खेंटोंगमनी हिल स्थित ताशीगंगा पहाड़ी के पास योंगफुला के करीब हुआ।

आनंद ने बताया कि दोपहर 1 बजे के बाद रेडियो और दृश्य संपर्क से हेलीकॉप्टर बाहर हो गया। हेलीकॉप्टर ड्यूटी पर तैनात था और खिरु (अरुणांचल प्रदेश) से योंगफुला तक गया था, जहां पर पहाड़ी पर उतरने के दौरान हादसे का शिकार हो गया।

अभी तक जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक दुर्घटना में शहीद होने वाले भारतीय सेना के पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के थे, जबकि दूसरा भूटानी सेना का पायलट था और वो भारतीय सेना के साथ ट्रेनिंग पर था।

Bhutan: An Indian Army Cheetah helicopter crashed in Bhutan today, both pilots lost their lives. It was enroute from Khirmu(Arunanchal) to Yongfulla(Bhutan) on duty. The 2 pilots were-an Indian Army pilot of Lieutenant colonel rank&a Bhutanese Army pilot training with Indian Army pic.twitter.com/gxl6W7WzqQ

Indian Army Spokesperson, Col Aman Anand: An Indian Army Helicopter crashed at 1 pm near Yongphulla in Bhutan. Helicopter went out of radio and visual contact soon after 1 pm. It was enroute from Khirmu (Arunanchal Pradesh) to Yongfulla on duty. (file pic) https://t.co/RoF540RMx3 pic.twitter.com/6SM0SYWJCl