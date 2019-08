पाकिस्तान से लौटे भारतीय उच्चायुक्त अजय बिसारिया, दूतावास छोड़ने से पहले किया ऐसा काम

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में धारा 370 को हटाए जाने के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ता दिख रहा है। पाकिस्तान एक-एक कर भारत से सभी रिश्ते तोड़ने में लगा है। इस बीच भारत के हाई कमिश्नर अजय बिसारिया इस्लामाबाद छोड़ भारत वापस लौट आए। उन्हें एक हफ्ते पहले पाकिस्तान छोड़ने को कहा गया था। मगर इससे पहले वह पाकिस्तान को गहरा संदेश देकर लौटे। महात्मा गांधी के आने वाले 150 वें जन्मदिन से पहले बिसारिया ने दूतावास परिसर में 150 पौधे लगाए और पर्यावरण को स्वच्छ रखने का संदेश दिया।

Planting a greener future. #IndiainPakistan has planted 150 trees in its chancery and residential complex as homage to #MahatmaGandhi for his #150thBirthAnniversary. The 150th sapling on our green campus was planted by HC @AjayBis. @DrSJaishankar @MEAIndia @PMOIndia #Bapuat150 pic.twitter.com/LKKCFvjf3E