भारतीय नौसेना ने श्रीलंका के तट पर दुर्घटनाग्रस्त जहाज एमवी एक्स-प्रेस पर्ल का सर्वेक्षण डाटा सौंपा

नई दिल्ली। श्रीलंका के तट पर बीते माह 13 दिनों तक जलने के बाद डूबे सिंगापुर के मालवाहक जहाज एमवी एक्स-प्रेस पर्ल की दुर्घटना के बाद भारतीय नौसेना का सर्वे पूरा हो गया है। श्रीलंका सरकार की अपील पर भारतीय नौसेना का सर्वेक्षण जहाज आईएनएस सर्वेक्षक ने एमवी एक्सप्रेस पर्ल के आसपास के पानी का सर्वेक्षण कर लिया है। भारतीय नौसेना ने सर्वेक्षण डेटा श्रीलंकाई अधिकारियों को सौंपा है।

Indian Navy’s Hydrographic Survey Ship INS Sarvekshak successfully completed survey action around the MV X-Press Pearl site yesterday, & handed over the survey data to the Sri Lankan authorities. pic.twitter.com/4sThv8RmKm