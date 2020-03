कोरोना वायरस: फिलीपींस में फंसे भारतीय छात्रों ने मोदी सरकार से मांगी मदद, कहा- हमें स्वदेश ले जाएं

मनीला। फिलीपींस (Philippines) में फंसे सैकड़ों भारतीय छात्रों (Indian students) ने भारत सरकार से स्वदेश ले जाने की गुहार लगाई है। अपने वीडियो संदेशों के जरिए मोदी सरकार (Modi Government) से वह लगातार मदद मांग रहे हैं। छात्रों ने वीडियों संदेश में कहा कि वह घर लौटना चाहते हैं। मगर यात्रा पाबंदियों के कारण वह ऐसा नहीं कर पा रहे। अमरीका में रह रहे उनके कुछ दोस्तों और भारत में मौजूद उनके रिश्तेदारों ने भी इस मामले की जानकारी दी है।

Embassy of India, Manila officials reach out to the Indian students in the Philippines at Ninoy Aquino International Airport (NAIA), Manila on 18 March 2020.#IndianEmbassyHomeAwayFromHome@DrSJaishankar @MEAIndia @IndianDiplomacy @meaMADAD pic.twitter.com/zTo8mmrtAP