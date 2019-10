इंडोनेशिया: बैनटेन प्रांत के एक मंत्री पर चाकू से हमला, IS से जुड़े हमलावर के तार

जकार्ता। इंडोनेशिया से एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, एक व्यक्ति ने गुरुवार को इंडोनेशिया के बैनटेन प्रांत के एक मंत्री और पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया। इस हमले में दोनों बुरी तरह से घायल हो गए।

दोनों को फौरन नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। एफे न्यूज के अनुसार, नेता विरांटो और पुलिस अधिकारी को इंडोनेशिया के पांडेयलांग प्रांत के एक सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इंडोनेशिया: पापुआ क्षेत्र में हिंसक प्रदर्शन का दौर जारी, 26 लोगों की मौत

हमले के बाद हमलावर और एक महिला जिसकी पहचान अधिकारियों ने उसकी पत्नी के रूप में की है, उसे गिरफ्तार किया गया है।

It looks like Wiranto's aide/security guard managed to stop the perpetrators just before he reached Wiranto



The attack occurred when Wiranto just got out of the car to board a helicopter to Jakarta pic.twitter.com/GraG4jbAon