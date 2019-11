इंडोनेशिया: ISIS से जुड़े चार संदिग्ध गिरफ्तार, सीरिया में ले चुके हैं ट्रेनिंग

जकार्ता। सीरिया में बीते दिनों अमरीका ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (IS) के सरगना अबु बकर अल बगदादी को मार गिराया। इसके अगले ही दिन IS के उत्तराधिकारी को भी मार गिराया गया। इसके बाद से यह संभावना जताई जाने लगी की IS अब उबर नहीं पाएगा और खत्म हो जाएगा। लेकिन अब इंडोनेशिया से IS को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है।

दरअसल, इंडोनेशिया की पुलिस ने गुरुवार को इस्लामिक स्टेट संबंध रखने वाले चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इन चारों को एक आत्मघाती हमलावर द्वारा मेडन शहर के एक पुलिस स्टेशन पर हमला करने के बाद गिरफ्तार किया गया है। इस हमले में छह लोग मारे गए थे।

इंडोनेशिया में पुलिस स्टेशन के बाहर भयंकर बम विस्फोट, हमलावर ने खुद को उड़ाया

सीरिया में चारों ने लिया था ट्रेनिंग

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, राष्ट्रीय पुलिस प्रवक्ता डेडी प्रिसिएटो ने बताया है कि ये चारों संदिग्ध अतीत में सैन्य प्रशिक्षण ले चुके हैं और सीरिया में ISIS के साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे थे। हालांकि इंडोनेशिया पुलिस को यह जानकारी नहीं थी कि ये चारों सीरिया से वापस लौट आए हैं और बुधवार को मेडन शहर में हुए विस्फोट में इन सभी का हाथ है।

पुलिस ने इस घटना के बाद जब जांच शुरू की और संदिग्धों के सोशल मीडिया अकाउंट खंगाले गए तब सबकुछ पता चला। इसके बाद से पुलिस ने बाली में आतंकी हमलों की योजना बनाने के लिए मेडन आत्मघाती हमलावर की पत्नी को गिरफ्तार किया है।

इंडोनेशिया: बैनटेन प्रांत के एक मंत्री पर चाकू से हमला, IS से जुड़े हमलावर के तार

बताया जा रहा है कि बीते महीने इंडोनेशिया के 50 आतंकी अपने परिवार के साथ सीरिया से फरार हो गए थे, जिसके बाद से उनलोगों का कोई पता नहीं है।

बुधवार को हुआ था आत्मघाती हमला

आपको बता दें कि बुधवार को इंडोनेशिया के मेडन के उत्तरी सुमात्रा शहर में पुलिस मुख्यालय को निशाना बनाकर आत्मघाती हमला किया गया था, जिसमें 6 लोग मारे गए थे। यह विस्फोट सुबह के करीब 8:45 बजे हुए था।

जबकि इससे पहले अक्टूबर में इंडोनेशिया के सुरक्षा मंत्री विरंतो पर IS के एक लड़ाके ने चाकू से हमला किया था। विरंतो पर उस वक्त हमला किया गया था जब वे एक विश्वविद्यालय से बाहर निकल रहे थे। इस हमले में वे पूरी तरह से घायल हो गए थे।

