Indonesia: बिक रहा है 100 से ज्यादा द्वीपों का समूह, बोलो — खरीदोगे ?

Widi Reserve Auction : इंडोनेशिया के बाली (Bali) के पूर्वोत्तर में 100 से अधिक द्वीपों का एक समूह बिक्री के लिए तैयार है। 'विडी रिजर्व' के रूप में मशहूर यह द्वीप समूह पूर्वी इंडोनेशिया के 'कोरल त्रिकोण' (Coral Triangle) में 85,000 हेक्टेयर में फैले हुए हैं। नीलामी () 8 दिसंबर को शुरू होगी और 14 दिसंबर तक चलेगी। बोली लगाने से पहले 1,00,000 डॉलर जमा करवाने जरूरी है।

one of Asia's most captivating real estate Widi Reserve