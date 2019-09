Video: इंडोनेशिया का आसमान हो गया है खून जैसा लाल, यहां के लोग जी रहे हैं दहशत में

जकार्ता। ये भयानक नजारा इंडोनेशिया का है, जहां पिछले कुछ दिनों से जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। आग की इस घटना की वजह से भयंकर धुंआ आसमान में जा रहा है, जिसकी वजह से वहां का आसमान एकदम लाल हो गया है। इस घटना से लोगों के दिलों में दहशत है। लोग हैरान हैं कि आसमान का रंग लाल कैसे होता जा रहा है। दिन के उजाले में भी लोगों को हर चीज लाल दिखाई देने लगी है। जंगलों में लगी आग ने विक्राल रूप धारण कर लिया है, जिसकी वजह से यहां का आसमान मंगल ग्रह जैसा लाल हो गया है।

लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत

आसमान में फैल चुकी धुंए की चादर लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। लोगों की आंखों और गले में जलन और दर्द की शिकायत बढ़ गई है। यहां के इस खौफनाक मंजर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप का है। इस वीडियो में चारों तरफ लालिमा छाई हुई है। पीछे से पक्षियों की आवाजें आ रही। इस वीडियो को जिस शख्स ने बनाया है, वो वीडियो में बता रहा है कि ये नजारा दोपहर 1 बजे के आसपास का है।

Hey @elonmusk , All we know about Planet Mars is the reddish planet, also it atmosphere. Well.. I don't want you have some misunderstanding, so I'll tell you before; THIS IS NOT MARS! This is Jambi @ Indonesia. The air somehow changed cuz of forest fire. pic.twitter.com/3WhjcVx5Lc

इंडोनेशिया में हर साल जलते हैं जंगल

इंडोनेशिया के वैज्ञानिकों ने इसे 'माई स्कैटरिंग' का नाम दिया है। इनके मुताबिक आसमान इसलिए चारों तरफ लाल दिख रहा है कि क्योंकि हर तरफ 0.7 माइक्रोमिटर के कण बिखरे हैं, जो आकाश में लाल रौशनी को आगे पीछे बिखेर देते हैं। आपको बता दें कि इंडोनेशिया में हर साल जुलाई से लेकर अक्टूबर के बीच मेंं जंगलों में आग लग जाती है। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय आपदा एजेंसी के मुताबिक साल के पहले 8 महीनो में करीब 328,724 हेक्टेयर जमीन जल चुकी है, जिसकी वजह बांस की खेती के लिए किसान द्वारा यहां के जंगलों में आग लगा देना।

another day, another forest fire.

no they did not exaggerate the colors, this is how it looks like in kumoeg, muaro jambi, indonesia.

haze from the fires have spread to far parts of south east asia.



yet again, people are most likely to blame for the firespic.twitter.com/uU255F8eVm