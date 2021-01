Indonesia: उड़ान के तुरंत बाद लापता हुआ विमान, फ्लाइट में 62 यात्री सवार

जकार्ता। इंडोनेशिया ( Indonesia ) की राजधानी जकार्ता से उड़ान भरने के कुछ समय बाद एक विमान अचानक ( Flight Missing ) लापता हो गया। इस विमान में 62 यात्री सवार हैं। सोशल मीडिया पर विमान की तस्वीर वायरल हो रही है। इस विमान की खोज के लिए बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, श्रीविजया एयर की फ्लाइट संख्या SJ182 में 62 यात्री सवार हैं। इंडोनेशिया के सोशल मीडिया में विमान के संदिग्ध मलबे की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। स्थानीय टीवी और सोशल मीडिया पर विमान का मलबा दिखाया जा रहा है।

हालांकि, अभी तक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बीबीसी के मुताबिक, विमान के अचानक गायब होने के निकट स्थित एक द्वीप पर प्रत्यक्षदर्शियों ने दावा किया है कि उन्हें कुछ ऐसी वस्तुएं मिलीं है जो कि उस गायब हुए विमान का हिस्सा प्रतीत होता है।

Flight #SJ182 was operated by a Boeing 737-500 "classic" with registration number PK-CLC (MSN 27323). First flight for this aircraft was in May 1994 (26 years old). pic.twitter.com/2rakDifhTm