Japan Earthquake: भूकंप के जोरदार झटकों से हिला निगाटा और यमगाटा प्रांत, सुनामी की चेतावनी

टोक्यो। जापान ( japan ) निगाटा ( Niigata ) और यमगाटा ( Yamagata ) में मंगलवार की रात को भूकंप ( Earthquake ) के जोरदार झटके महसूस किए गए। रात करीब 10:22 बजे भूकंप आया। भूकंप की रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.8 मापी गई।

भूकंप के झटके के बाद मौसम विज्ञान एजेंसी ( Meteorological Agency ) ने यमागाटा प्रान्त के तट से दूर यमागाटा और निगाता प्रान्त के तटीय क्षेत्रों और इशिकावा प्रान्त में नोटो क्षेत्र में सूनामी आने की आशंका जाहिर की है।

एजेंसी ने सुनामी ( tsunami ) की संभावित ऊंचाई 1 मीटर जितनी होने का अनुमान लगाया है। एजेंसी ने कहा है कि समुद्र की सतह के कुछ उतार-चढ़ाव की उम्मीद है लेकिन इससे बड़ी क्षति की संभावना नहीं है।

