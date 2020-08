Japan: Shinzo Abe का उत्तराधिकारी का चुनाव करेगी सत्तारूढ़ दल LDP, 15 सितंबर को बुलाई अहम बैठक

टोक्यो। प्रधानमंत्री शिंजो आबे के इस्तीफे ( Resignation of Shinzo Abe ) के बाद से जापान ( Japan ) की सियासत में हलचल तेज हो गई है। सियासी पारा चढ़ने के साथ ही सत्तारूढ़ पार्टी ने शिंजो आबे के उत्तराधिकारी ( Shinzo Abe Successor ) चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके लिए बकायदा 15 सितंबर को एक अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें आबे का उत्तराधिकारी चुना जाएगा।

जापान की न्यूज एजेंसी क्योदो ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया है कि सत्तारूढ़ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने ( Liberal Democratic Party Meeting ) 15 सितंबर को एक अहम बैठक बुलाई है, जिसमें शिंजो आबे के उत्तराधिकारी का चुनाव किया जाएगा। इससे पहले शुक्रवार को प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने स्वास्थ्य कारणों की वजह से अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी।

बता दें कि आबे की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष को प्रधानमंत्री पद दिए जाने का वर्चुअल आश्वासन दिया गया है। इसकी वजह संसद के निचले सदन में LDP को मिला बहुमत है।

पूर्व विदेश मंत्री फुमियो किशिदा रेस में सबसे आगे

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने इस्तीफे की घोषणा की थी। हालांकि उन्होंने इस दौरान किसी भी तरह से अपने उत्तराधिकारी के नाम की घोषणा करने से साफ इनकार कर दिया था। आबे ने कहा कि LDP नेतृत्व पार्टी के चुनाव की समय-सीमा निर्धारित करेगी।

आबे ने कहा कि उनका मानना है, जब तक कोई उत्तराधिकारी नहीं चुना जाता, तब तक उनका स्वास्थ्य ठीक बना रहेगा। आबे के उत्तराधिकारी की तलाश में पार्टी कार्यकर्ताओं और शीर्ष नेतृत्व जुटा है, पर इस बीच अब ये माना जा रहा है कि पूर्व रक्षा मंत्री शिगारु इशिबा और पूर्व विदेश मंत्री फुमियो किशिदा ( Former Defense Minister Shigaru Ishiba and former Foreign Minister Fumio Kishida ) प्रधानमंत्री की दौड़ में सबसे आगे हैं।

इसके अलावे मुख्य कैबिनेट सचिव योशीहिदे सुगा और रक्षा मंत्री तारो कोनो भी रेस में बने हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, उप प्रधानमंत्री तारो आसो ने कहा है कि वे आबे के उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहते हैं। तारो पूर्व प्रधानमंत्री के साथ ही आबे के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं।

स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं शिंजो आबे

आपको बता दें कि शिंजो आबे की आयु 65 वर्ष है और वे काफी लंबे समय से पेट संबंधी बीमारी से जूझ रहे हैं। बताया जा रहा है कि वे आंत से जुड़ी बीमारी अल्सरट्रेटिव कोलाइटिस ( Ulcerative Colitis ) से जूझ रहे हैं। इसी महीने वे दो बार अस्पताल भी जा चुके हैं। 17 और 24 अगस्त को उन्होंने अपना चेकअप करवाया था। इस बीमारी में आंत में सूजन जैसी समस्याएं होती हैं। इसकी वजह से आबे को 2007 में पहली बार प्रधानमंत्री बनने के एक साल बाद इस्तीफा देना पड़ा था।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, आबे नहीं चाहते थे कि उनकी सेहत की वजह से सरकार के कामकाज पर कोई असर पड़े, इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने का फैसला किया। आबे ने अगस्त महीने में ही बतौर प्रधानमंत्री सात साल छह महीने का कार्यकाल पूरा किया है।