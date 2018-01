काबुल : होटल पर टेरर अटैक, आतंकी अंदर में अंधाधुंध कर रहे फायरिंग, अब तक पांच की मौत

काबुल: अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक होटल को शनिवार रात आतंकियों ने कब्जा में ले लिया। इसमें पांच लोगों की मौत हो गई । वहीं 7 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच फायरिंग चल रही है। सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को ढेर कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक चार आतंकियों ने होटल के अंदर घुसकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। काबुल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नाजिब दानिश ने बयान जारी कर बताया है कि होटल का पांचवा फ्लोर खाली करवा लिया गया है। वहां से तकरीबन 100 मेहमानों और स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। छठे फ्लोर को अभी खाली करवाया जाना बाकी है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक इस हमले को मुंबई में 26/11 को ताज होटल पर हुए हमले जैसा बताया जा रहा है। अफगान गृह मंत्रालय पहले ही इस आतंकी हमले की पुष्टि कर चुका है।

अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने दिया था ये बयान

अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के अमरीका के उस बयान के समर्थन के बाद होटल पर हमला किया गया है जिसमें राष्ट्रपति ने अमरीका के हाफिज सईद पर केस चलाने का समर्थन किया था। गौरतलब है कि पिछले दिनों अमरीकी विदेश मंत्रालय ने हाफिज सईद पर केस चलाने की बात कही थी। जिसका अफगानिस्तान राष्ट्रपति ने समर्थन किया था।

आतंकियों ने होटल में लगाई आग

सूत्रों की मानें तो हाल में ही होटल की सुरक्षा का जिम्मा एक निजी सुरक्षा कंपनी को दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने होटल के एंट्री गेट पर ही सुरक्षा गार्ड्स को मार गिराया गया था । और वे किचन के जरिए होटल के अंदर पहुंचे थे। आतंकियों ने होटल में आग भी लगा दी थी। होटल की बिजली भी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए काट दी गई है। सुरक्षाबल हेलिकॉप्टर के जरिए होटल की छत पर उतरे। होटल से बच निकले एक व्यक्ति ने बताया था कि हमलावर अंदर मौजूद लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अफगान मंत्रालय के प्रवक्ता नसरत रहिमी ने बताया कि बहुत सारे लोग मारे गए हैं और 6 घायल हुए हैं।

