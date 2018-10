अफगानिस्तान: चुनाव से पहले कंधार में बड़ा हमला, गवर्नर, पुलिस प्रमुख और इंटेलिजेंस चीफ की हत्या

कंधार: अफगानिस्तान में चुनाव से पहले बड़ा आतंकी हमला हुआ है। कंधार के गवर्नर को गोली मारकर हत्या कर दी। साथ ही पुलिस चीफ और इंटेलीजेंस चीफ की भी हत्या कर दी गई । गवर्नर के सुरक्षा गार्डों ने ही इनकी हत्या की है। वहां के सांसद खालिद पश्तून ने इसकी जानकारी दी। अफगानिस्तान के एक समाचार चैनल के मुताबिक गवर्नर के आवास पर बैठक के बाद सभी लोग जा रहे थे, तभी एक गार्ड ने गोलीबारी शुरू कर दी। इसके बाद कई गार्ड इसमें शामिल हो गए और गोलीबारी शुरू कर दी। गार्डों के इस हमले में एक अमरीकी सुरक्षाकर्मी और एक नागरिक भी घायल हुए ।

वहीं कंधार घटना को लेकर राष्ट्रपति अशरफ गनी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति कार्यालय के ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने भी इस ट्वीट को रिट्वीट किया है

