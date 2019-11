करतारपुर कॉरिडोर का दोनों देशों में आज होगा उद्घाटन, PM मोदी पहुंचे गुरूद्वारा बेर साहब

बेर साहिब। भारत-पाकिस्तान के बीच करतारपुर साहिब कॉरिडोर का उद्धाटन शनिवार को किया जाना है। भारत की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो वहीं पाकिस्तानी पीएम इमरान खान इस बहुप्रतीक्षित गलियारे का उद्घाटन करेंगे। यह शुभ काम गुरुनानक देव के 550वें जन्म दिवस पर किया जाना है। इस कॉरिडोर का उद्घाटन करने से पहले पीएम मोदी ने सुल्तानपुर लोधी स्थित गुरूद्वारा बेर साहब में मत्था टेका।

डेरा बाबा नानक के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी

शनिवार को भारत के करीब 5 हजार श्रद्घालु करतारपुर साहिब में मत्था टेकनेवाले हैं। पीएम मोदी सुल्तानपुर लोधी स्थित गुरूद्वारा बेर साहब में मत्था टेकने के बाद नका कार्यक्रम डेरा बाबा नानक के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि यही वो जगह है जहां में गुरुनानक देव ने अपने जीवन के कई अहम वर्ष गुजारे थे।

पीएम मोदी इस मौके पर करतारपुर कॉरिडोर और यात्री टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही भारतीय श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को भी करतारपुर साहिब के लिए रवाना करेंगे और दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान इनका स्वागत करेंगे।

सुल्तानपुर लोधी में पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम मोदी का स्वागत किया था।

Punjab: Prime Minister Narendra Modi arrives at Sultanpur Lodhi to pay obeisance at the Ber Sahib Gurudwara, Chief Minister Captain Amarinder Singh receives him. PM will inaugurate the Integrated Check Post of the #KartarpurCorridor at Dera Baba Nanak in Gurdaspur, today. pic.twitter.com/UZdXlAAucW