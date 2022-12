रूस में विपक्षी नेता Ilya Yashin को साढे आठ साल कैद, जाने से पहले मुस्कुरा कर बोले - अब Putin के दिन गिनेचुने

रूस में 39 वर्षीय इल्या यशिन (Ilya Yashin) को यूक्रेन के बुचा (Bucha) में रूस के भयानक युद्ध अपराधों के बारे में 'झूठी जानकारी' फैलाने के लिए साढे आठ साल की सजा सुनाई गई है। युद्ध की आलोचना के खिलाफ नए कानून के तहत यह सबसे बड़ी हाई-प्रोफाइल सजा है।

Ilya Yashin announced that Putin would be toppled before his sentence was served.