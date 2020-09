Nepal में भूस्खलन से भारी तबाही, 18 घर हुए जमींदोज, 3 की मौत, 25 से अधिक लापता

काठमांडू। पड़ोसी देश नेपाल में भारी बारिश के बाद जगह-जगह भूस्खलन ( Landslide In Nepal ) की घटनाएं लगातार जारी है। भूस्खलन की इन घटनाओं से नेपाल में तबाही मची हुई है। नेपाल के सिंधुपाल चौक जिले में भारी बारिश के बाद बीती रात भूस्खलन की एक डरावनी घटना में 18 घर जमींदोज हो गए। इस घटना में 25 से अधिक लोग लापता हो गए, जबकि कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई है।

इस प्राकृतिक आपदा में हुई तबाही को देखते हुए नेपाल की सेना फौरन मौके पर पहुंच चुकी है और राहत-बचावकार्य किया जा रहा है। बताया जा रहा कि सिंधुपाल चौक में सबसे अधिक बारहबीस ग्रामीण निकाय-7 प्रभावित है।

बीती रात इस इलाके में भारी बारिश के बाद भूस्खलन की भयानक तस्वीर सामने आई है। वहीं, दूसरी ओर भीरखर्का जिले में भी भूस्खलन ने कहर बरपाया है। इस जिले में 9 घर भूस्खलन के बाद बह गए, जिसमें 20-25 लोग लापता हैं।

Nepal: More than 12 people missing after a landslide swept around 18 houses in Sindhupalchowk district last night, following heavy rainfall. Search and rescue operation underway. pic.twitter.com/V9W7FlSM6n