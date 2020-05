China में 84 हजार नहीं ​बल्कि 6.4 लाख Corona संक्रमित मामले, डेट लीक होने पर बड़ा खुलासा

बीजिंग। चीन शुरूआत से ही कोरोना वायरस के मामलों को छिपाता आ रहा है। इसे लेकर अमरीका सहित कई यूरोपीय देश आपत्ति जता रहे हैं। एक ताजा खुलासे में सामने आया है कि 84 हजार नहीं बल्कि 6.4 लाख लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए थे। ये जानकारी एक सैन्य संस्था से लीक हुई है।

चीन ने आधिकारिक रूप से माना है कि उनके यहां कोरोना के 84,029 के सामने आए हैं। जबकि अब चांग्सा में मौजूद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नॉलजी से लीक हुए डेटा के अनुसार देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 6.4 लाख हो सकती है।

China may have 640,000 coronavirus cases instead of 80,000, leaked data suggests https://t.co/KAP4FBgJHc