श्रीलंका में गठबंधन की सरकार गिरी, पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे बने नए प्रधानमंत्री

कोलंबोः श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे को देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। राजपक्षे ने शुक्रवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली। महिंद्रा राजपक्षे ने रानिल विक्रमसिंघे की जगह ली। इससे पहले एक नाटकीय सियासी घटनाक्रम में श्री लंका के राष्ट्रपति मैत्रिपला सिरीसेना की पार्टी ने शुक्रवार को सत्तारूढ़ गठबंधन से अपना समर्थन वापस ले लिया और मैत्रिपला सिरीसेना ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमेसिंघे को बर्खास्त कर दिया।

