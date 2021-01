Pakistan को करारा झटका, पैसे नहीं चुकाने पर Malaysia ने PIA का विमान किया जब्त

कुआलालंपुर। आर्थिक कंगाली के दौर से गुजर रहे पाकिस्तान ( Pakistan ) को लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक के बाद एक झटका लग रहा है। अब पाकिस्तान को उसके दोस्त ही आइना दिखा रहे हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तान को उसके दोस्त मलेशिया ( Malaysia ) ने एक करारा झटका दिया है।

दरअसल, पैसे नहीं चुका पाने से नाराज मलेशिया ने शुक्रवार को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ( PIA ) के बोइंग-777 विमान को जब्त कर लिया। मलेशिया के अधिकारियों ने स्थानीय कोर्ट के आदेश के बाद कुआलालंपुर हवाई अड्डे ( Kuala Lumpur ) पर इस विमान को जब्त कर लिया। इस संबंध में एयरलाइन ने कहा कि वह राजनयिक चैनलों के माध्यम से मामले को आगे बढ़ाएगा। PIA ने एक बयान में कहा कि मलेशिया की एक स्थानीय अदालत ने PIA के एक विमान को जब्त कर लिया है।

बता दें कि, 2015 में एक वियतनामी कंपनी से PIA ने बोइंग-777 समेत दो विमान किराए पर लिए थे। लेकिन अब तक उसका पैसा नहीं चुकाया है। PIA मे कहा कि ब्रिटेन की अदालत में लंबित एक अन्य पक्ष और PIA के बीच कानूनी विवाद से संबंधित एकतरफा निर्णय लिया गया है।

फिलहाल, एयरलाइन ने न तो ये बताया है कि विमान कहां जब्त किया गया और न ही उसने अदालती मामले की जानकारी दी। अपने बयान में एयरलाइन ने कहा कि यह स्थिति 'अस्वीकार्य' है और उसने पाकिस्तान की सरकार से इस मामले को राजनयिक माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए समर्थन मांगा है।

An aircraft of Pakistan International Airlines (PIA) has held back by a local court in Malaysia taking one-sided decision pertaining to a legal dispute between PIA and another party pending in a UK court. Alternate arrangements for passengers' travel have been finalized: PIA pic.twitter.com/nvKymP97a0