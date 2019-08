मालदीव के पूर्व उप राष्ट्रपति अदीब ने अवैध तरीके से की भारत में घुसने की कोशिश, गिरफ्तार

नई दिल्ली। पड़ोसी देश मालदीव के पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब को भारतीय एजेंसियों ने तूतीकोरिन से गिरफ्तार किया है। अदीब अवैध तरीके से समुद्री मार्ग के रास्ते भारत में दाखिल होने का प्रयास कर रहे थे।

37 वर्षीय पूर्व उपराष्ट्रपति अहमद अदीब को तूतीकोरिन ( Tuticorin ) बंदरगाह से गिरफ्तार किया गया है। वह गैर कानूनी तरीके से भारतीय तट पर पुहंचे थे।

तट पर पहुंचने के साथ बंदरगाह में तैनात अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस संबंध में विदेश मंत्रालय को फौरन सूचित किया गया।

Tuticorin Port (Tamil Nadu) Authority say they have detained the former vice-president of Maldives , Ahmed Adeeb. MEA says, 'they are trying to ascertain the veracity of the reports.' pic.twitter.com/9W4QDahnnR

Raveesh Kumar, MEA on reports of arrest of Former Vice President of Maldives Ahmed Adeeb Abdul Ghafoor in India: We are trying to ascertain the veracity of the reports. We will contact their government and find out if these reports are true. pic.twitter.com/zGLTEzZG3S