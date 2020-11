Nepal: सेना प्रमुख नरवणे को मानद उपाधि से सम्मानित किया

काठमांडू। भारत-नेपाल के बीच नक्शा विवाद की वजह से दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास देखने को मिली थी। अब दोनों देश सामान्य संबंधों को लेकर प्रयास कर रहे हैं। हाल ही में भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे तीन दिवसीय दौरे पर बुधवार को काठमांडू पहुंचे। यहां उन्हें 'जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी’ के मानद उपाधि नवाजा गया है। इस सम्मान से नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने सम्मानित किया। इसे लेकर कहा जा रहा है कि अब दोनों देशों के बीच विवाद खत्म हो सकते हैं।

#WATCH Army Chief General Manoj Mukund Naravane conferred with the honorary rank of ‘General of the Nepal Army’ by Nepal President Bidhya Devi Bhandari, earlier today pic.twitter.com/jZbQIGJaAA