नई दिल्‍ली। कोरोना वायरस (Coronavirus) nको लेकर चीन को लगभग सभी देश दोषी मान रहे हैं। कई रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि चीन (China) ने ही वायरस के मामलोें को छिपाने की कोशिश की है। अब तक तीन लाख से अधिक लोगों की इस संक्रमण की वजह से मौत हो चुकी है। यह वायरस अब पूरी दुनिया में फैल चुका है।



चीन की जवाबदेही तय करने की मांग दुनिया के कई देशों ने उठाई है। चीन को समर्थन देने के लिए वर्ल्‍ड हेल्‍थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) पर भी सवाल उठाए गए हैं। भारत समेत दुनिया के 62 देशों ने इन बातों को एकसाथ जोड़कर एक स्‍वतंत्र जांच की मांग की है। सोमवार को वर्ल्‍ड हेल्‍थ असेंबली (WHA) में यूरोपियन यूनियन की ओर यह प्रस्ताव भी पेश किया है। इसमें मांग रखी गई है कि COVID-19 को लेकर सभी मामलों की 'निष्‍पक्ष, स्‍वतंत्र और विस्‍तृत जांच' हो।

चीन, अमेरिका को आपत्ति नहीं

WHA में यह प्रस्‍ताव को सर्वसम्‍मति से पारित कर लिया गया है। इसका ना तो चीन, और ना ही अमरीका ने इसका विरोध किया है। हालांकि ये दोनों ही देश उन 62 देशों की सूची में नहीं हैं जो प्रस्‍ताव को समर्थन दे रहे हैं। इस प्रस्‍ताव में WHO महासचिव से इंटरनेशनल एजंसीज के साथ मिलकर वायरस के उत्पति का पता लगाने का प्रयास हो रहा है।

WHO में अहम भूमिका अदा करने वाला है भारत

WHO की कार्यकारी समिति बोर्ड की कमान सोमवार से भारत के हाथ में होगी। दुनिया के कई देश कोरोना फैलने में चीन की भूमिका पर शक जाहिर कर चुके हैं। मगर भारत अबतक इस बारे में खुलकर कुछ नहीं बोला है। हालांकि पीएम नरेंद्र मोदी ने WHO में बदलाव की बात कर रहे हैं। अमरीकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप तो WHO को 'चीन की कठपुतली' तक कह चुके हैं। हालांकि EU के प्रस्‍ताव में चीन या वुहान का नाम नहीं है। EU और ऑस्‍ट्रेलिया के अलावा प्रस्‍ताव का समर्थन जापान, न्‍यूजीलैंड, ब्राजील, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों ने किया है।