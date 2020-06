Pakistan के मौलना ने कोरोना पर दी नई थ्योरी, कहा-हम जब सोते हैं तब संक्रमण भी सो जाता है

इस्लामाबाद। पूरी दुनिया कोरोना वायरस (Covid-19) से जूझ रही है। पाकिस्तान भी इस संक्रमण की मार झेल रहा है। ऐसे में पाक के एक मौलवी का बेतुका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसे पाकिस्तान की पत्रकार नायला इनायत (Naila Inayat) ने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है। इस वीडियो क्लिप में मौलवी साहब एक भीड़ को संबोधित कर यह कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर कोरोना वायरस महामारी से बचना है तो लोग ज्यादा से ज्यादा सोने की आदत डालें।

When we sleep, virus sleeps. When we die, virus dies. Simple. pic.twitter.com/F3cDrEzOZV