MeToo: पाकिस्तान के फिल्म निर्देशक ने इस बड़ी मीडिया हस्ती पर लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप

कराची। यौन उत्पीड़न के संबंध में हर देश में कई कानून बने हुए हैं और उसके अनुसार दोषियों के खिलाफ सजा भी होती है। लेकिन इसके बावजूद भी कई ऐसे मामले होते हैं जो सामने नहीं आ पाते हैं। खासकर महिलाओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न की घटना।

पूरी दुनिया में यौन उत्पीड़न का शिकार हो चुकी महिलाओं ने एक अभियान चलाया #MeToo और फिर उसके जरिए कई ऐसे लोगों के चेहरे बेनकाब हुए। अक्सर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की घटना सामने आती है। लेकिन पाकिस्तान से एक पुरुष ने #MeToo के माध्यम से अपने साथ यौन उत्पीड़न की घटना का उजागर किया है।

पाकिस्तान के एक फिल्म निर्माता व निर्देशक ने मीडिया जगत की एक बड़ी हस्ती पर उनके साथ कुकर्म करने का आरोप लगाया है। यौन दुराचार व उत्पीड़न के खिलाफ मुहिम #MeToo के तहत निर्माता-निर्देशक जामी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और सिलसिलेवार ट्वीट कर बताया है कि पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री के एक नामचीन व्यक्ति ने उनके साथ कुकर्म किया था।

ट्वीट कर जामी ने किया खुलासा

निर्माता-निर्देशक जामी ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'मैं यौन उत्पीड़न के शिकार लोगों का हमेशा से बड़ा समर्थक रहा हूं क्योंकि हमारे मीडिया जगत के एक बेहद शक्तिशाली व्यक्ति ने मेरे साथ कुकर्म किया था।’

जामी ने इस व्यक्ति का नाम नहीं बताया है। उन्होंने लिखा है कि वह व्यक्ति कद-काठी में उनसे छोटा है लेकिन फिर भी वह उसे रोक नहीं सके और उसे उसी वक्त सबक नहीं सिखा सके।

उन्होंने कहा, 'घटना के 13 साल बाद भी, आज भी मुझे अफसोस होता है कि मैंने उसकी आंखें क्यों नहीं नोच ली थीं। आज भी मुझमें हिम्मत नहीं है कि मैं उसका नाम ले सकूं क्योंकि खुद मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे।’

जामी ने कुछ दिन के लिए छोड़ दिया था पाकिस्तान

जामी ने बताया कि वह घटना के वक्त सदमे में आ गए थे क्योंकि वह हरकत करने वाला उनका दोस्त भी था। घटना के बाद मानसिक सुकून के लिए उन्हें छह महीने तक थेरेपी का सहारा लेना पड़ा। कुछ दिन के लिए उन्होंने पाकिस्तान भी छोड़ दिया था।

जामी ने एक घटना के बाद यह ट्वीट किया है जिसमें एक व्यक्ति ने इसलिए खुदकुशी कर ली क्योंकि उस पर दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाया गया था। इसके बाद 'MeToo' पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस पर जामी ने कहा कि एक घटना से यह साबित नहीं हो जाता कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं, वे गलत हैं। 99 फीसदी मामलों में आरोप सही होते हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने अपने साथ घटी घटना का जिक्र किया।

Why im so strongly supporting #metoo ? cuz i know exactly how it happens now, inside a room then outside courts inside courts and how a survivor hides confides cuz i was brutally raped by a very powerful person in our media world. A Giant actually. and yes im taller than him but

system shut down... or i couldnt believe WTF is going on. I told my few close friends but no one took it seriously. I told them so many times with the name of this tycoon but as if im a joker or something. YES high end friends top end friends in media didnt do anything. I spent 6