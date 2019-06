Live G-20 Summit 2019 : इवांका ट्रंप से मिले मोदी, ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन के साथ ली सेल्फी

टोक्यो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दो दिवसीय दौरे पर जापान के ओसाका में हो रहे जी-20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने कई बड़े नेताओं से मुलाकात की। शनिवार को उन्होंने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी बेटी व वाइट हाउस की सलाहकार इवांका ट्रंप के साथ ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मॉरिसन ने पीएम के साथ सेल्फी भी क्लिक की और इसे शेयर करते हुए लिखा-'कितना अच्छा है मोदी।'

Prime Minister Narendra modi with US President Donald Trump and White House adviser Ivanka Trump in Osaka, Japan. #G20Summit pic.twitter.com/e8HysdJUGT — ANI (@ANI) June 29, 2019

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओसाका में आयोजित जी-20 समिट में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन के साथ बैठक की। बैठक में आपसी व्यापार, वीजा और टूरिज्म को लेकर चर्चा हुई।

Japan: Prime Minister Narendra Modi holds a bilateral meeting with President of Turkey Recep Tayyip Erdogan in Osaka, on the sidelines of #G20Summit pic.twitter.com/0asLFIPmLq — ANI (@ANI) June 29, 2019

अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। गौरतलब है चीन और अमरीका के बीच व्यापार युद्ध चल रहा है। ट्रंप इसे सुलझाने की कोशिश में लगे हैं। ट्रंप ने कई चीनी समानों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है। वहीं चीन ने भी अमरीका के सामनों पर आयात शुल्क दोगुना कर दिया है। दूसरी तरफ अमरीका रूस से एस-400 खरीदने पर चीन पर भी काट्सा एक्ट के अंतर्गत प्रतिबंध लगा चुका है।

#G20Summit : US President Donald Trump holds a bilateral meeting with Chinese President Xi Jinping, in Osaka, Japan. pic.twitter.com/wGbu9FZsgG — ANI (@ANI) June 29, 2019

प्रधानमंत्री के साथ सम्मेलन में सुरेश प्रभु, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी साथ हैं। आज पीएम मोदी जी-20 सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके अलावा उनकी भारत वापसी भी होगी।

