फ्रांस के खिलाफ Bangladesh में मुसलमानों ने निकाली रैली, फ्रेंच प्रोडक्ट के बायकॉट की मांग

ढाका। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ( France President Emmanuel Macron ) के मुसलमानों को लेकर दिया गया बयान अब तूल पकड़ता जा रहा है और दुनियाभर के तमाम मुस्लिम देशों में फ्रांस का विरोध किया जा रहा है। यहां तक कि फ्रांसीसी प्रोडक्ट के बहिष्कार की मांग ( Muslims Call Boycott French Products ) की जा रही है।

इन सबके बीच बांग्लादेश में भी हजारों की संख्या में मुसलमानों ( Protest In Bangladesh ) ने सड़कों पर उतर विरोध-प्रदर्शन किया। राजधानी ढाका में एक इस्लामवादी समूह के करीब 10 हजार लोगों ने मंगलवार को रैली निकाली। समूह के नेता ने रैली के जरिए दुनिया भर के मुसलमानों से आग्रह किया कि वे फ्रांसीसी उत्पादों का बहिष्कार करें।

France: इमैनुएल मैक्रों के बयान से भड़के मुस्लिम देशों में फ्रांसीसी सामानों के बहिष्कार की मुहिम तेज

वहीं, मुस्लिम बहुल देश में इस्लामिक कानून लागू करने की वकालत करने वाले एक समूह ‘इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश’ के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया। प्रदर्शनकारी हाथों में बैनर और तख्तियां लिए हुए थे जिनमें ‘दुनिया के सभी मुसलमानों एकजुट हो जाओ' और 'फ्रांस का बहिष्कार करो' जैसे नारे लिखे थे।

इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की तस्वीर का एक बड़ा कट-आउट भी लाए थे। उस कट-आउट को जूते की माला पहनाई गई थी। इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश के प्रमुख रेजाउल करीम ने फ्रांस से पैगंबर मुहम्मद के किसी भी व्यंग्य चित्र को प्रदर्शित करने से परहेज करने का आग्रह किया है।

Palestinians burn pictures of #Macron during protest pic.twitter.com/XPWRla1pnB

फिलीस्तीन में लोगों ने जलाया मैक्रों की तस्वीर

दुनियाभर के तमाम मुस्लिम देशों में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बयान को लेकर व्यापक विरोध-प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलीस्तीन में प्रदर्शनकारियों ने मैक्रों की तस्वीर में आग लगाकर गुस्से का इजहार किया।

वहीं इराकी प्रदर्शनकारियों ने भी बांग्लादेश में फ्रांस के विरोध में व्यापक प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने फ्रांस के राष्ट्रीय ध्वज को जलाकर विरोध जताया। हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में भी मैक्रों के बयान का विरोध किया जा रहा है।

Iraqi protesters burn French flag in #Baghdad over #Macron's remarks on Islam https://t.co/QuhNvheZsF pic.twitter.com/6hMQmselqM