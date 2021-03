म्यांमार: सेना ने केरन प्रांत में सशस्त्र समूह पर किए हवाई हमले, तीन हजार लोग भागे थाईलैंड

यांगून। म्यांमार में तख्तापलट के बाद से जहां एक ओर लगातार विरोध-प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सेना की दमनात्मक कार्रवाई भी जारी है। अब इसी कड़ी में सेना ने दक्षिण-पूर्वी केरन प्रांत में रविवार को सशस्त्र समूह पर हवाई हमले किए। इसके बाद से करीब 3000 लोग थाईलैंड़ भाग गए हैं। बताया जा रहा है कि इन क्षेत्रों में सशस्त्र समूहों का कब्जा था। सेना की ओर से किए गए हवाई हमले के बाद लोगों के थाईलैंड भागने की जानकारी एक एक्टीविस्ट समूह व स्थानीय मीडिया ने दी है।

आपको बता दें कि बीते दिन शनिवार को सेना ने प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी, जिससे 114 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई थी। मरने वालों में बच्चे व महिलाएं भी शामिल हैं। करीब दो महीने से हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच सेना की यह सबसे क्रूर कार्रवाई थी। इससे पहले 14 मार्च को सेना ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी, जिसमें 74 से 90 लोगों की मौत हो गई थी।

इधर, प्रदर्शनकारी लोकतंत्र को फिर से बहाल करने की मांग को लेकर रविवार (28 मार्च) को भी सड़कों पर डटे रहे। मालूम हो कि फरवरी में हुए तख्तापलट के बाद से आम लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सेना की कार्रवाई में अब तक 420 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है।

