पाक के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की हालत गंभीर, प्लेटलेट काउंट में आई गिरावट

लाहौर। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सोमवार रात को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीन बार पाकिस्तान के पीएम रह चुके नवाज शरीफ का प्लेटलेट काउंट बहुत कम हो गया है। इसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह दी है।

नवाज शरीफ के निजी फीजिशन डॉक्टर अदनान खान ने सोमवार को ट्वीट कर बताया, कि पूर्व पीएम नवाज शरीफ का प्लेटलेट काउंट में गिरावट आई है। इसके कारण उनका शरीर कमजोर होता जा रहा है। उन्होंने तत्काल मदद की गुहार लगाई है।

Today met former PM #NawazSharif for consultation & evaluation. He’s visibly unwell & has multiple serious life-threatening health issues of acute nature.

I’ve recommended immediate hospitalisation for workup & treatment.

The matter is of utmost urgency.