Nepal में Landslide से 12 लोगों की मौत और 40 से अधिक लापता, अगले तीन दिन तक भारी बारिश की चेतावनी

काठमांडू। पड़ोसी देश नेपाल में कोरोना ( Coronavirus In nepal ) संकट के बीच अब एक और कुदरत का कहर टूटा है। पिछले 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश के कारण पश्चिमी नेपाल ( Heavy Rain In nepal ) में कई जगहों पर भूस्खलन ( landslide ) की घटना सामने आई है। अलग-अलग जगहों पर भूस्खलन की घटना से 12 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 40 से अधिक लोग लापता ( People Missing ) हो गए हैं।

इससे पहले खबर आई थी कि नेपाल के सिंधुपालचौक जिले ( Sindhupalchowk district of Nepal ) में बाढ़ के कारण कम से कम दो लोगों की मौत हो गई है और 18 लोगों के लापता हो गए हैं। पुलिस ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए बताया कि कास्की जिले के पोखरा शहर के सारंगकोट ( Sarangkot of Pokhara town in Kaski district ) और हेमजान क्षेत्रों में भूस्खलन के कारण तीन बच्चों सहित सात लोगों की जान चली बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन ( Rescue Operation ) जारी है।

पुलिस ने आगे बताया कि एक ही घटना में लगभग 10 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि गुरुवार की रात भूस्खलन की दो अलग-अलग घटनाओं में लामजुंग जिले के बिसशहर ( Bisshahar of Lamjung district ) में एक परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई। जबकि, रुक्म जिले के आथबिस्कॉट इलाके में दो अन्य लोगों की जान चली गई।

इस दौरान जाजोरकोट जिले में भूस्खलन ( Landslide in Jajorkot district ) से दो घर बह जाने के कारण 12 लोग लापता हो गए, वहीं मायागड़ी जिले में भूस्खलन से एक घर के बह जाने के बाद सात लोग लापता हो गए।

अगले तीन दिन भारी बारिश की चेतावनी

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारी बारिश के कारण राजधानी काठमांडू को नेपाल-चीन बॉर्डर पॉइंट ( Nepal-China border point ) से जोड़ने वाला अरानिको राजमार्ग भी कम से कम सात स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुआ है। इधर मार्च में कोरोना महामारी के चलते दो महीने के लिए बंद रहे ततोपानी-झांगमू बॉर्डर पॉइंट ( Tatopani-Zhangmu Border Point ) को फिर से खोल दिया गया था। इसके बाद दो दिनों से लगातार हो रही बारिश ने नेपाल में अपना कहर बरपाया है।

नेपाल मौसम विभाग ( Nepal Meteorological Department ) ने बताया है कि अगले तीन दिनों तक भारी बारिश जारी रहेगी। पिछले दो दिनों यानी 48 घंटों से हो रही भारी बारिश के कारण नारायणी और देश की अन्य प्रमुख नदियों का जलस्तर ( Water level of rivers ) काफी बढ़ गया है। ऐसे में बाढ़ आने का खतरा भी बढ़ गया है।

दो दिनों से लगातार हो रही है भारी बारिश के कारण जोगीमारा इलाके में हुए एक भूस्खलन ने पश्चिमी नेपाल ( Western Nepal ) में पृथ्वी राजमार्ग को बाधित किया है। इसके अलावा कई जगहों पर सड़कें अवरूद्ध हो गई हैं।