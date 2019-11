नेपाल: राजधानी काठमांडू जा रही बस नदी में गिरी, 8 की मौत, कई लापता

काठमांडु। भारत के पड़ोसी देश नेपाल से एक बुरी खबर सामने आई है। रविवार को नेपाल में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें आठ लोगों की मौत हो गई।

ह

दरअसल, यात्रियों से भरी बस नदी में में गिर गई, जिससे आठ लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर राहत-बचाव दल पहुंच गया और फिर बचाव अभियान शुरू किया गया।

नेपाल: राजधानी काठमांडू जा रही बस खाई में गिरी, 14 की मौत, 100 से अधिक घायल

शुरुआती जानकारी के मुताबिक, यह दर्दनाक हादसा उस वक्त हुई जब बस डोकलहा के मैगा देउराली से काठमांडु जा रही थी। इस दौरान बस बीच रास्ते में अनियंत्रित होकर नदी में गिर गई।

इस दर्दनाक हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि कई यात्री लापता हैं। बस में 34 यात्री सवार थे। फिलहाल बचाव दल के कर्मचारी लापता यात्रियों को खोजने में जुटे हुए हैं।

Nepal: At least 8 people dead after a passenger bus carrying at least 34 people en route to Kathmandu from Maga Deurali of Dolkaha plunged into Sunkoshi River, today.