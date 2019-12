नेपाल: यात्रियों से भरी बस के साथ हुआ हादसा, 14 की मौत, कई घायल

काठमांडु। नेपाल से एक दर्दनाक हादसे की जानकारी मिल रही है। देश के सिंधुपालचोक जिले में यात्रियों से भरी एक बस के साथ दुर्घटना हो गई। इस दर्दनाक हादस में कम से कम 14 यात्रियों की मौत हो गई और 16 अन्य घायल हो गए। प्रशासन ने हादसे की पुष्टि की है।





Nepal: At least 12 persons dead after a bus carrying 40 passengers met with an accident in Sindhupalchok district, today. Search and rescue operation underway.