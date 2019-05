नेपाल: काठमांडू एयरपोर्ट पर 4 पाकिस्तानियों समेत दाऊद के 6 गुर्गे गिरफ्तार, 7.63 करोड़ भारतीय जाली नोट बरामद

काठमांडू। नेपाल ( Nepal ) पुलिस को शुक्रवार को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। दरअसल, नेपाल पुलिस ने राजधानी काठमांडू स्थित अंतर्राष्ट्रीय त्रिभुवन हवाई अड्डे से दाऊद के गुर्गे को धर दबौचा है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ( Dawood Ibrahim ) के गुर्गों को 7.63 करोड़ नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक दाऊद का ये गुर्गा नेपाल का चीफ है और इसकी पहचान युनूस अंसारी के तौर पर हुई है। युनूस अपने पाकिस्तानी साथियों से पैसे लेने के लिए एयरपोर्ट आया था।

Nepal Police arrested 4 Pakistanis and 2 Nepalis in possession of fake indian currency Notes (FICN) at Tribhuvan International Airport in Kathmandu earlier today. pic.twitter.com/fLNTkZyaXJ