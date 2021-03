नेपाल में वायु प्रदूषण ने बढ़ाई चिंता, 2 अप्रैल तक सभी शिक्षण संस्थान बंद

काठमांडू। पूरी दुनिया कोरोना महामारी के प्रकोप से जूझ रही है, वहीं पड़ोसी देश नेपाल में कोरोना के साथ-साथ एक और नहीं समस्या आ खड़ी हुई है। दरअसल, नेपाल में लगातार वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में लोगों के लिए सांस लेने भी मुश्किल हो रहा है।

लिहाजा, सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कुछ दिनों के लिए सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश दिए हैं। नेपाल के शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया है कि बढ़ते वायु प्रदूषण के मद्देनजर सरकार ने 2 अप्रैल तक देश के सभी शिक्षण संस्थाओं को बंद करने का फैसला किया है।

बता दें कि एक आंकड़े के मुताबिक, नेपाल में वायु प्रदूषण की वजह से 2019 में 22 फीसदी नवजात बच्चों की जन्म के एक महीने के भीतर मौत हुई थी। नेपाल में वायु प्रदूषण बढ़ने के कई कारण हैं। इनमें से एक जंगल में आग लगने की वजह से राजधानी काठमांडू की हवा की शुद्धता में काफी गिरावट देखने को मिली है।

बताया जा रहा है कि हाल के कुछ वर्षों में काठमांडू में इस बार की स्थिति सबसे अधिक खराब है। यही कारण है कि सरकार को यह फैसला लेना पड़ा है। सरकार ने कहा है कि लोग अभी अपने घरों से अधिक न निकलें, ताकि वायु प्रदूषण के इस प्रभाव से बचा जा सके।

Nepal Government decides to close educational institutions till Friday, 2nd April, owing to increasing air pollution in the nation: Nepal's Education Ministry