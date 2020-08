Nepal: सरकार ने Indian TV Channels से हटाया Ban, फिर शुरू होगा प्रसारण

काठमांडू। भारत नेपाल के रिश्तों ( India Nepal Relations ) में सीमा विवाद को लेकर शुरू हुआ तकरार अभी भी बरकरार है। हालांकि कुछ मामलों में नेपाल सरकार ने अपने कदम पीछे खीचने शुरू कर दिए हैं। इसी में से एक है भारतीय टीवी चैनलों से प्रतिबंध ( Indian TV Channels ) को हटाना।

दरअसल, नेपाल ने अब भारतीय टीवी चैनलों पर लगे प्रतिबंध ( Indian TV Channels Ban ) को धीरे-धीरे हटाना शुरू कर दिया है। रविवार को नेपाल में डिश होम के प्रबंध निदेशक सुदीप आचार्य ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने सभी भारतीय न्यूज चैनलों को फिर से चालू करना शुरू कर दिया है। इसमें जी न्यूज, आज तक, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज भी शामिल है।

आपको बता दें कि भारत के साथ विवाद के बीच बीते 9 जुलाई को नेपाल की केपी ओली शर्मा की सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए भारतीय समाचार चैनलों के प्रसारण पर रोक लगा दी थी। हालांकि, दूरदर्शन के प्रसारण पर रोक नहीं लगाया था।

सरकार ने आरोप लगाया था कि ये सभी समाचार चैनल नेपाल के बारे में भ्रामक और गलत जानकारी का प्रचार कर रहे हैं। इसके बाद से नेपाल के कैबल टीवी ऑपरेटरों ने भारतीय समाचार चैनलों के प्रसारण को बंद करने का फैसला लिया था। भारतीय निजी न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर्स (MSO) की ओर से लगाया गया था।

We have started airing all Indian news channels including those banned earlier - Zee News, Aaj Tak, India TV and ABP News, in Nepal: Sudeep Acharya, Managing Director, Dish Home, Nepal