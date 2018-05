काठमांडू: नेपाल के दो दिवसीय राजकीय दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को जनकपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर नेपाल के नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने मोदी का स्वागत किया। मिथिला में पाग सांस्कृतिक पहचान व सम्मान का प्रतीक है। इसलिए राजा जनक की धरती जनकपुर में भारत के प्रधानमंत्री का अभिनंदन पाग से किया गया। इसके बाद दोनों नेताओं ने काठमांडू से लगभग 225 किलोमीटर की दूरी पर जनकपुर स्थित मंदिर में जानकी माता की विशेष पूजा-अर्चना की। सीताराम का जाप करने वालों के साथ नौलखा मंदिर में मंजीरा भी बजाया।

विजिटर बुक में पीएम ने क्या लिखा ?

जानकी मंदिर के विजिटर बुक में पीएम मोदी ने अपने मन के उद्गार भी लिखे। पीएम ने लिखा कि जनकपुर धाम यात्रा करने की बहुत पुरानी इच्छा आज पूरी हुई। भारत और नेपाल के लोगों के दिलों में विशेष महत्व रखने वाले इस तीर्थस्थल की यात्रा मेरे लिए एक यादगार अनुभव है।.... आज यहां मेरे गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए मैं नेपाल सरकार और जनकपुर के लोगों का आभारी हूं। जनकपुरवासियों और नेपाल के सभी लोगों के जीवन में शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए मैं भारत के लोगों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रकट करता हूं। अपनी बात पूरी करने के बाद पीएम मोदी ने विजिटर बुक में गलती से सीया के स्थान पर जय 'सीया' राम लिख गए।

