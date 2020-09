Nepal: भारी बारिश के बाद स्यांगजा जिले में Landslide, एक ही परिवार के 9 लोगों समेत 10 की मौत

काठमांडू। मानसून की बारिश लगातार भारत समेत तमाम पड़ोसी देशों में कहर बनकर बरस रही है। भारत के कई राज्यों में बीते कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं पड़ोसी देश नेपाल में भी कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है।

लगातार बारिश की वजह से नेपाल के स्यांगजा जिले में भूस्खलन ( Landslide In Syangja District ) की घटना सामने आई है। इस प्राकृतिक घटना में कम से कम 10 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है।

Nepal: Sindhupalchowk जिले में Landslide से अब तक 18 की मौत, 21 लापता

स्यांगजा के मुख्य जिलाधिकारी गंगा बहादुर छेत्री ने जानकारी देते हुए बताया है कि अभी तक हमने 10 शवों को बरामद किया है। इनमें से 9 शव एक ही परिवार के हैं। इस घटना में एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

जानकारी के मुताबिक, गुरुवार की सुबह-सुबह भूस्खलन की यह घटना घटी है। यह प्राकृतिक आपदा स्यांगजा जिले के वालिंग नगरपालिका क्षेत्र में घटी है। भूस्खलन की एक अन्य घटना पाल्पा जिले के रंभा ग्रामिण नगर पालिका क्षेत्र में घटी। इसमें तीन घरों के 6 लोग लापता हो गए हैं।

Nepal: At least 10 dead in a landslide incident in Syangja district following incessant rainfall.



“We have recovered 10 bodies out of which 9 are from the same family. One injured has been sent to hospital,” says Ganga Bahadur Chettri, Chief District Officer, Syangja, #Nepal