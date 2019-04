नेपाल: एयरपोर्ट पर खड़े दो हेलीकॉप्टरों से टकराया विमान, दो की मौत

काठमांडू। नेपाल के तेजिंग-हिलेरी ल्यूका एयरपोर्ट पर रविवार को खड़े दो चॉपर हेलीकॉप्टरों से एक विमान टकरा गया। इस हादसे में दो की मौत और पांच लोगों के घायल होने की खबर है। यह घटना तब हुई जब एक विमान रनवे से टेकआफ कर रहा था। विमान उड़ान भरते वक्त दो हेलीकॉप्टरों से टकरा गया। बताया जा रहा है कि विमान के पायलट की हालत गंभीर है। उसे काफी गंभीर चोटें आई हैं।

Nepal: 2 people killed, 5 injured in Summit Air flight crash at Tenzing–Hillary-Lukla airport. The aircraft had collided with a parked chopper at the airport.