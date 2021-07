शेरबहादुर देउबा 165 सांसदों के समर्थन से बने नेपाल के प्रधानमंत्री, पीएम मोदी ने दी बधाई

नई दिल्ली। नेपाल के नवनियुक्त पीएम शेर बहादुर देउबा ने रविवार को नेपाली संसद का विश्वास मत हासिल कर लिया है। उन्हें 275 सदस्यीय प्रतिनिधि सभा में 165 सदस्यों का साथ मिला है। देउबा को नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने पीएम नियुक्त करा था। उन्हें एक माह में विश्वास मत साबित करने का समय दिया था।

पीएम मोदी को कहा धन्यवाद

नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा ने ट्वीट कर कहा कि 'पीएम नरेंद्र मोदी जी आपका बधाई देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं भारत-नेपाल और दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को मजबूत करने को लेकर आपके साथ काम करने को उत्सुक हूं'।

Nepal PM Sher Bahadur Deuba wins vote of confidence with 163 votes in the 275-member House of Representatives pic.twitter.com/rJiwlVnM8D

"Thank you very much, Prime Minister Narendra Modi Ji, for your congratulatory note. I look forward to closely working with you to strengthen the relationship between our two countries and people," tweets Nepal Prime Minister Sher Bahadur Deuba pic.twitter.com/T1z7sfzp4D