Nepal: सियासी संग्राम के बीच PM KP Oli को सीने में दर्द की शिकायत, चेक-अप के बाद अस्पताल से लौटे

काठमांडू। नेपाल में सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर सियासी घमासान मचा है और पीएम केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग की जा रही है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। पार्टी के अंदर पीएम पद से इस्तीफे की उठते मांग के बीच बुधवार को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की तबीयत उचानक बिगड़ गई।

पीएम ओली ने सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद आनन-फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि बाद में चेक-अप करने का बाद डॉक्टरों ने ओली को वापस भेज दिया और कहा कि सबकुछ सामान्य है।

Nepal में सियासी संग्राम के बीच PM Oli ने India पर लगाया आरोप, बोले- हमें हटाने की हो रही है साजिश

प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार सूर्या थापा ने बताया कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद काठमांडू के शहीद गंगालाल नेशनल हार्ट सेंटर में उन्हें भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें वापस भेज दिया।

