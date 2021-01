भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर नेपाल के पीएम ने बांधे प्रशंसा के पुल, जानिए किस तरह से दी बधाई

नई दिल्ली। भारत को उसके 72 वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पूरी दुनिया से बधाई मिल रही है। पहले यूके प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने भारत को शुभकामनाएं दी। अब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की ओर से बधाई संदेश आया हैै एम केपी शर्मा ओली ने भारत के लोगों की निरंतर शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और आर्थिक विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की शानदार प्रगति की प्रशंसा की है।

PM KP Sharma Oli has expressed his best wishes for continued peace, progress and prosperity of the people of India. PM admired India's spectacular progress in various fields of science, technology, medicine & economic development: Ministry of Foreign Affairs, Nepal#RepublicDay pic.twitter.com/Rlnn38b8D0